شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة "إعلام عين شمس": رسالة الإمام عمل فنى مهم وإنتاج مشرف يليق بالدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، بمسلسل رسالة الإمام للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتة إلى أن هذا النوع من المسلسلات من النوع الصعب وقدم باحترافية.

وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس لـ"الخليج 365"، أن المسلسلات الدينية كنا نفتقدها كثيرا، مؤكدة أن مسلسل "رسالة الإمام" عمل فنى مهم للغاية وإنتاج مشرف يليق بالدراما المصرية.

ومسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

كان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.