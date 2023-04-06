أخبار مصر.. 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وبيراميدز بنهائى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، إعلان اتحاد الكرة حضور 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وبيراميدز بنهائى كأس مصر.

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خدمات جديدة تطلقها الداخلية يوما تلو الآخر بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما خلال شهر رمضان، حتى لا يتكبد الصائمون عناء الذهاب لبعض المواقع الشرطية الخدمية، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

التعليم: التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا ولا تقبل أى وسيلة أخرى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإليكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي المقبل، ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

التعليم: الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة لن تتخطى 15% من درجة المادة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة لن تتعدي 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، إضافة إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد وفقا لأسئلة امتحانات كل مادة على حده.

استمرار تلقى طلبات التقدم لقرعة الحج السياحى.. و28 رمضان آخر موعد

تستمر عملية تلقي طلبات التقدم وتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في الحج السياحي لموسم 1444 هجريا/2023 ميلاديا، والتي بدأت منذ 12 مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 19 أبريل الجاري، 28 رمضان.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميس 6 أبريل 2023

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أبريل 2023 وبلغ سعر الجرام 2220 جنيها في التداولات اليوم وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالسوق المحلي عقب صعود سعر الذهب عالميا لأعلى مستويات خلال 2023.

20 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وبيراميدز بنهائى كأس مصر

أعلن اتحاد الكرة حضور 20 ألف مشجع فى مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق.

منتخب مصر يقفز للمركز 35 فى تصنيف فيفا الشهرى والأرجنتين فى الصدارة

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أول تصنيف شهرى للمنتخبات لعام 2023 عن شهر أبريل، الذى يتصدره منتخب الأرجنتين يليه المنتخب الفرنسى فى المركز الثانى.

التعليم: امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونية بأسئلة اختيارية وورقية بجزئيات مقالية.. الاختبارات تبدأ فى مايو المقبل.. والوزارة تتيح للطلاب تحديث بياناتهم وتسجيل الاستمارة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى العام، مؤكدة أنها تنطلق مايو المقبل على أن تنتهى المدارس من شرح ومراجعة المقررات الدراسية المختلفة، مشددة على أن الاختبارات تعقد الكترونيا وتكون الأسئلة اختيارية وتمثل قرابة 85% و15% أسئلة مقالية تعقد ورقيا.

عناوين مكاتب الاشتراكات بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والأوراق المطلوبة

نشرت وزارة النقل أماكن مكاتب اشتراكات المترو بمحطات الخطوط الثلاثة للمترو، وتستقبل الطلبات من جمهور المواطنين او الطلاب.

تعرف على موعد ميلاد هلال شوال فلكيا وأول عيد الفطر المبارك 2023

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية).

مجلس الوزراء يستعرض أصولا تتمتع بإطلالة على نهر النيل لاستغلالها وطرحها للاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية

مقتل 3 مسجلين خطر فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا

لقى 3 مسجلين خطر حتفهم، اليوم، الخميس، فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

سامح شكرى يجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية اليمنى بمقر الوزارة

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى منذ قليل وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد بن مبارك.