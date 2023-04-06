شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 مسجلين خطر فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 3 مسجلين خطر حتفهم، اليوم، الخميس، فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمقتل 3 أشخاص مسجلين خطر وصادر ضدهم أحكام أثناء حملة لضبط الخارجين عن القانون بقرية أسمنت جنوب محافظة قنا وفى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع محمد.ش، 20 عاما، وعاطف.س، 20 عاما، عبد الحميد.م، 25 عاما، مسجلين خطر، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.