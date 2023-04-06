شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:

-الطماطم ب 9 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ9 جنيهات.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14جنيها.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14 جنيها.

-البسلة بـ 22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12.5 جنيها.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ20 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 17.5 جنيه .

-الموز البلدى 15 جنيها.

الفراولة 15 جنيها.

اليوسفى 15 جنيها.

على جانب آخر تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان " بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.