شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يطلق دورى رياضى لشباب الجامعات للتوعية بأضرار المخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، دورى رياضى لشباب الجامعات والمعاهد العليا تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" بالتعاون مع الإدارة العامة للمعاهد العليا بوزارة التعليم العالى بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبمشاركة 160 طالب من الفرق الرياضية فى المعاهد العليا على مستوى الجمهورية.

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‏وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن دورى طلاب الجامعات تضمن أيضا بجانب الأنشطة الرياضية المختلفة ، العديد من الجلسات الحوارية والتثقيفية على مدار ثلاثة أيام منها جلسات عن تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مشكلة المخدرات وخطورة المواد المخدرة المختلفة مع التركيز على التداعيات الخطيرة للمخدرات التخليقية وآليات التطوع والانضمام لرابطة متطوعى الصندوق، ومحاضرات لتأهيل هؤلاء الطلاب والطالبات كقيادات للعمل التطوعى، وزيادة قدراتهم المعرفية والمهارية بأضرار تعاطى المواد المخدرة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة فى إعداد الخطط والاستراتيجيات التى يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان .

وخلال ختام فعاليات الدورى، سلم الدكتور عمرو عثمان الفريق الفائز فى المباراة الختامية من دورى الطلاب كأس البطولة.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الهدف من إطلاق الدورى الرياضى هو تعظيم دور الرياضة فى مواجهة المشكلات لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات بالتوازى مع تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لرفع الوعى لدى طلاب الجامعات بأضرار تعاطي المواد المخدرة ، حيث يتواجد مقرات للصندوق " بيوت التطوع " داخل العديد من الجامعات المصرية ، تستقبل الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات المتعلقة بمشكلة الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى البعض المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة ، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن " 16023 " للصندوق مجانا وفى سرية تامة.