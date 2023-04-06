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شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يطلق دورى رياضى لشباب الجامعات للتوعية بأضرار المخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن دورى طلاب الجامعات تضمن أيضا بجانب الأنشطة الرياضية المختلفة ، العديد من الجلسات الحوارية والتثقيفية على مدار ثلاثة أيام منها جلسات عن تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مشكلة المخدرات وخطورة المواد المخدرة المختلفة مع التركيز على التداعيات الخطيرة للمخدرات التخليقية وآليات التطوع والانضمام لرابطة متطوعى الصندوق، ومحاضرات لتأهيل هؤلاء الطلاب والطالبات كقيادات للعمل التطوعى، وزيادة قدراتهم المعرفية والمهارية بأضرار تعاطى المواد المخدرة
وخلال ختام فعاليات الدورى، سلم الدكتور عمرو عثمان الفريق الفائز فى المباراة الختامية من دورى الطلاب كأس البطولة.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الهدف من إطلاق الدورى الرياضى هو تعظيم دور الرياضة فى مواجهة المشكلات لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات بالتوازى مع تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لرفع الوعى لدى طلاب الجامعات بأضرار تعاطي المواد المخدرة ، حيث يتواجد مقرات للصندوق " بيوت التطوع " داخل العديد من الجامعات المصرية ، تستقبل الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات المتعلقة بمشكلة الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى البعض المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة ، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن " 16023 " للصندوق مجانا وفى سرية تامة.
دوري رياضي لشباب الجامعات
صندوق مكافحة الإدمان يطلق دوري رياضي لشباب الجامعات للتوعية بأضرار المخدرات
صندوق مكافحة الإدمان يطلق دوري رياضي لشباب الجامعات