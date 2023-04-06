شكرا لقرائتكم خبر عن 165 جنيها للكيلو.. عروض معرض أهلا رمضان بفيصل على اللحوم ومصنعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا ومتزايدا من قبل المواطنين خلال الشهر الكريم، لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%.

وقدم معرض "أهلا رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، اليوم، الخميس، عروضا خاصة على منتجات الدواجن واللحوم ومصنعاتها، حيث طرحت الشركة المصرية للحوم والدواجن، اللحم السوداني الطازج بسعر 165 جنيها للكيلو، والفراخ البرازيلي بـ85 جنيها للكيلو.

وطرحت منافذ أمان بالمعرض اللحم الكندوز البلدي الصغير بـ195 جنيها للكيلو، واللحم المفروم بـ185 جنيها للكيلو، والسجق البلدي بـ175 جنيها للكيلو، والكبدة بـ195 جنيها للكيلو، كما طرحت شركات القطاع الخاص اللحم البلدي بـ200 جنيه، والكبدة بـ200 جنيه للكيلو الواحد.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 12 معرض لـ"أهلا رمضان" تغطي قطاعات المحافظة الأكثر كثافة وتوفر احتياجات المواطنين يوميا من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً لنهاية الشهر الكريم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

وتتيح المعارض كل ما يحتاجه المواطنين من السلع الأساسية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، حيث يتم تزويد معارض "أهلا رمضان" على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده.