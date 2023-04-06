شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاق تمويل فرنسى لتنمية المناطق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 2022 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022، بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 ملايين يورو.