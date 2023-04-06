شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: تشغيل ثالث الاستراحات الفندقية للأطباء قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء عن قرب تشغيل ثالث الاستراحات الفندقية للأطباء بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وأوضح الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للاطباء أن مجلس نقابة الأطباء يسعي لحل مشكلة اقامة الأطباء الوافدين الي القاهرة وذلك عن طريق تسهيل اقامتهم خاصة الشباب من جميع محافظات مصر، ممن يحتاجون إلى إقامة مؤقتة بالقاهرة لقضاء بعض حوائجهم الدراسية أو الخاصة بالعمل.

وأكد القاضى أن الاستراحة الجديدة والتي تقع في موقع متميز بشارع قصر العيني جاري انهاء اعمال التشطيب وتجهيزها بصورة تليق بأطباء مصر علي ان يتم الاعلان عن افتتاحها قريبا .

يذكر أن النقابة كانت قد اعلنت فى وقت سابق عن افتتاح وبدء تشغيل استراحتين فندقيتين مخصصتين لخدمة الأطباء والطبيبات امام مبني دار الحكمة بشارع قصر العيني والتي تتسع إلى 20 طبيبا وطبيبة.

كذلك تم الإنتهاء من أعمال تشطيب استراحة للأطباء بمدينة حلوان بالقاهرة والتي كانت مقرا إداريا لنقابة الأطباء ، واتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء مؤخراً قراراً بإخلاء المقر وتهيئته لاستخدامه استراحة للأطباء تتسع لعدد 11 طبيبا وتقع في موقع متميز بمدينة حلوان حيث أنها تطل على الحديقة اليابانية وعلى بعد خطوات من مترو الأنفاق وسيتم افتتاحها بعد شهر رمضان.

جدير بالذكر أن الطاقة الاستيعابية لاستراحات الأطباء بفروعها الثلاث ستكون 42 سريرا .