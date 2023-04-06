‫الرى: حصر وصيانة معدات الوزارة للاستفادة وتحديد العجز بالفنيين والسائقين

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة إجراءات حصر وصيانة المعدات التابعة للوزارة لاستعراض الإجراءات الجارية لحصر كافة المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات لتعظيم الاستفادة منها فى تنفيذ الأعمال التى تخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل .

قال سويلم إنه حريص على متابعة حالة المعدات التابعة للوزارة وإجراءات صيانتها ورفع كفاءتها للقيام بوظيفتها الأساسية بالمساهمة في مشروعات الوزارة المختلفة .

وأشار إلى أهمية تحديد الاحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وتحديد العجز فى أعداد الفنيين وسائقى المعدات بمختلف المحافظات، والاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين .

ووجه سويلم خلال الإجتماع بدراسة سُبل تعظيم الإستفادة من هذه المعدات والتوظيف الجيد لها، ورفع قدرات وتدريب الفنيين بالوزارة على إستخدام هذه المعدات لزيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتياً بقدر الإمكان ، مع دراسة نقل المعدات بين الجهات المختلفة طبقاً لحاجة العمل بكل جهة .

الجدير بالذكر أنه قد سبق إنشاء تطبيق بمعرفة مهندسى الوزارة لحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة ، حيث وجه الدكتور سويلم بالإستمرار في تحديث هذا التطبيق وإمداده بالبيانات اللازمة بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل .