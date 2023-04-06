شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: بدء رصف الطبقة السطحية بطريق طراد النيل فى أوسيم بطول 2.5 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورا جديدة لأعمال رصف الطبقة السطحية بطريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 لمديرية الطرق.

وأوضحت المحافظة أن الطريق يشهد أعمال تطوير ورصف بطول 2.5كم، بداية من مركز ومدينة أوسيم وحتى حدود مركز منشأة القناطر، ويستهدف التطوير، إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة.

وأكدت المحافظة أن تطوير ورفع كفاءة الطرق الحيوية كان ضمن أولويات خطة تطوير شبكة الطرق، مشيرة إلى أن المحافظة انتهت من تطوير عدد كبير من الطرق والشوارع لتحسين سير المواطنين وتفتيت الكثافات المرورية.

وأشارت إلى أن مركز ومدينة أوسيم يشهد تنفيذ أعمال رصف وتطوير لعدة طرق حيوية وهي طريق الكوم الأحمر البالغ طوله 5 كم بتكلفة حوالي 26 مليون جنيه وذلك بداية من مستشفى أوسيم وحتى طريق ترعة الزمر، ورصف وتطوير طريق البراجيل أوسيم بطول 5.5 كم وبتكلفة حوالي 20 مليون جنيه بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل ورصف طريق ترعة الزمر بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بطول 4.5كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه.