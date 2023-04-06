شكرا لقرائتكم خبر عن عقد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل والمدارس توجه الطلاب بعدم الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المدارس عقد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، كما وجهت المدارس الطلاب بعد الغياب، مؤكدة أن امتحان الشهر مهم ومخصص له درجات تضاف إلى مجموع الطالب بنهاية العام حيث يتم اختيار أعلى الدرجات بامتحانى شهرى فبراير ومارس الماضيين، وتضاف إلى امتحان نهاية العام الدراسى الذى ينطلق فى مايو المقبل.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات تعقد على مستوى المدارس بأسئلة قصيرة من المنهج وفيما درسه الطالب خلال شهر مارس الماضى، مؤكدة أن كل مدرسة أعدت جدول الامتحان حسب ظروفها على أن تشرف الإدارات التعليمية على الاختبارات من خلال الموجهين الأوائل فى كل إدارة تعليمية ويتم تصحيح الامتحانات أيضا من خلال المدارس والتوجيه الفنى لكل مادة بالإدارات التعليمية.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه وفقا للكتاب الدوري رقم 10 بشأن اختبارت شهري مارس يتم عقد اختبارات شهر أبريل في الجزء الذي تم تدريسة خلال الفترة السابقة للاختبار في جزء من الحصة، ويكون الاختبار علي مستوي المدرسة علي أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها ويكون الاختبار في مستوي الطالب المتوسط ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة.

فيما أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي أنه حرصا علي تفادي الأخطاء في وضع الاختبار، موضحة أنه تبدأ اختبار شهر إبريل في الفترة من يوم الأحد 2 إبريل وحتي الأربعاء 5 إبريل، مؤكدا علي الالتزام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023.

وأشارت وزارة التعليم، يتم عقد المهام الادائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي في هذه الأيام “ الخميس 6 إبريل والاثنين 10 إبريل والثلاثاء 11 إبريل والأربعاء 12 إبريل".