شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنصح بعدم تناول المضادات الحيوية لعلاج حالات البرد والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان نصيحة هامة حول استخدامات المضادات الحيوية حيث نصحت بعدم تناول المضادات الحيوية في حالات البرد والإنفلونزا، لأن سببهما فيروسى.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الإفراط في الاستخدام يزيد من فرص ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

كانت وزارة الصحة والسكان ، أعلنت عن عدد من الأخطاء الشائعة لاستخدام المضادات الحيوية والذي تؤدي لبكتريا مقاومة للمضادات الحيوية، أشارت الوزارة أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي:

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.