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84% من القراء يؤيدون التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحرفية بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحرفية في المحافظات، أيد غالبية القراء  مطالب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحرفية في المحافظات.

 

وايد 84% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحرفية في المحافظات، بينما عارض 16% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحرفية في المحافظات.


 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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