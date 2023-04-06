شكرا لقرائتكم خبر عن 84% من القراء يؤيدون التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحرفية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحرفية في المحافظات، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحرفية في المحافظات.

وايد 84% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحرفية في المحافظات، بينما عارض 16% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحرفية في المحافظات.



