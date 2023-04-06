شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة : إعلان نتائج الميد تيرم بالكلية تباعًا خلال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الكلية بدأت فى إعلان نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" على الطلاب بعدد من الأقسام داخل الفرق الدراسية المختلفة، حيث إن الكلية أنهت ماراثون الاختبارات يوم الاثنين الماضى بمادة التفكير النقدى .

وأشار وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب قى تصريحات لـ " الخليج 365" إلى أن الكلية بدأت في رفع نتائج امتحانات الميد تيرم على موقع كلية حيث تتاح النتيجة إلكترونية للطلاب و يتمكن الطالب من الدخول على الموقع والتسجيل برقم الدخول الخاص به للحصول على النتائج، ومن المقرر أن تستمر في إعلان النتائج تباعا على مدار الأسبوع المقبل.

‏وتابع الدكتور خالد أبو الليل في تصريحاته، أنه بعد الانتهاء من إعلان النتائج على مستوى جميع الأقسام والفرق الدراسية المختلفة بالكلية سيتم البدء في تلقي الالتماسات من الطلاب على نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، تمهيدًا لإعادة النظر والرصد للطالب المتقدم بتظلمات، مشيرًا إلى أن النتيجة خضعت لمراجعة دقيقة بعد التصحيح من قبل اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وذكر وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الكلية تشهد تضامن كامل في الدراسة أو عقد المحاضرات منذ طلاقي شهر رمضان المبارك مع التوسع في خريطة الأنشطة الطلابية ولا مسابقات الثقافية والدينية على مدار الشهر رمضان .