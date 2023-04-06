شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعلن توقف عظة الأربعاء حتى نهاية الخمسين المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال أسبوع الآلام وحتى انتهاء فترة الخمسين المقدسة، على أن يُستَأنَف الاجتماع مع بداية صوم الآباء الرسل، في الإسكندرية.

وجاء ذلك خلال عظة الأربعاء الأسبوعية الذي عقده مساء أمس فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وهنأ قداسة البابا أبناءه باقتراب حلول أسبوع الآلام، وقدم في هذه المناسبة عدة نصائح للاستفادة بهذه الأيام المقدسة، جاء على رأس هذه النصائح عدم الانشغال بشيء عن الصلاة، والتركيز في الصلوات والإنجيل.

وجاء نص ما قاله قداسة البابا في هذا الصدد كما يلي:

"كل سنة وأنتم طيبين، أسبوع الآلام هو الأسبوع المقدس، ومن المفترض ألا ننشغل فيه بأي شيء، وتكون اهتماماتنا كلها من خلال الصلوات ومن خلال كل الطقس الكنسي لهذا الأسبوع، وهي أيام معدودة وتأتي لمرة واحدة في السنة وتستحق أن نهتم بها في كل بيت، فلا تنشغل بشيء سوى الصلوات والإنجيل والألحان واللحن المعزي (ثوك تاتي جوم)، وتحيا فرحة الألم والتي نسميها (آلام المسيح الخلاصية)، اجعل أسبوع الآلام مختلفًا عن كل أسابيع السنة وينتهيبسلام ونحتفل بعيد القيامة".

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني اثنين من أبطال مصر الرياضيين، أحدهما في لعبة "كرة البوتشيا" الخاصة بذوي الإعاقة الحركية، والذي حصل على عدةبطولات في هذه اللعبة السنين الماضية. والأخرى حائزة على الميدالية الفضية في إحدى المسابقات الدولية في الرسم. كما كرم قداسته قيادات لعبة البيسبول لدعمهم ذوي القدرات الخاصة.

وعن بطل لعبة "كرة البوتشيا" قال قداسته:

"نهنئ ملاك يسري فؤاد جرجس البالغ 18 سنة، ونوع الإعاقة حركية بنسبة ضمور في المخ، ومارس لعبة كرة البوتشيا، وهي تعتبر رياضة تُمارس فردية أو جماعية، وتعتمد على الاستراتيچية والدقة في اللعب، وتستهدف فئة الإعاقة الحركية العميقة، وتُلعب في ملعب مستوى وناعم مستطيل الشكل، تدور المباراة بين فريقين، ويُوزع على كل فريق ستة كرات ملونة ويوجد كرة چوكر، ويقوم كل لاعب بمحاولة إلقاء الكرات الخاصة به لأقرب مسافة ممكنة من الكرة الچوكر، ويفوزاللاعب الذي يقوم بتجميع أكبر عدد من النقاط".

وحصل "ملاك"على المركز الأول في بطولة كأس مصر بميدالية ذهبية وميدالية فضية، وأيضًا مركز أول في بطولة الجمهورية عام ٢٠١٨ ومركز أول بطولة بورسعيد عام ٢٠٢٠، ومركز أول عن بطولة الجمهورية عام ٢٠٢١، ومركز أول بطولة جمهورية مرتين في عام ٢٠٢٣، وحصل في الزوجي على مركز أول وميدالية ذهبية وبالمركز الثاني بميدالية فضية، وسافر إلى إيطاليا ليُمثل مصر في تصفيات الأوليمبياد الخاص الذي سيتم في باريس العام المقبل ٢٠٢٤، وكان ممثل منتخب مصر في هذه التصفيات، وهو من مواليد ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٥.

وأهداه قداسة البابا بروازًا "وَهَا أَنَا مَعَكَ، وَأَحْفَظُكَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ" (تك ٢٨: ١٥)، والتقطت له ولأسرته صورًا تذكارية مع قداسة البابا.

أما عن الفنانة الصغيرة "سارة" قال قال قداسته: "أهنئ الطالبة سارة مرقس زاخر فانوس، والتي حصلت على الميدالية الفضية في مسابقة "لمحات عنالهند" عام ٢٠٢٢، في مرحلة ثانوي محافظة القاهرة، وهذه المسابقة أقامها المركز الثقافي الهندي وسفارة الهند في مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، واشترك بها ٤٦٠٠ مشارك من كافة المراحل الدراسية من ٤٣١ مدرسة، حيث قامت برسم أحد آلهة الهند الذي يرمز للنجاح والحكمة والبدايات الجديدة"جانيشا"، وتم تكريمها من سفير الهند".

وحصلت على العديد من المراكز في مسابقة الموهوبين على مستوى المديرية، وحصلت على المركز الرابع في المسابقة التي أقيمت في ملتقى الجامعات، ومسابقة تصميم لوجو لهيئة الطاقة النووية العام الماضي.

وأهدت قداسة البابا بورتريه من رسمها، وأهداها قداسة البابا بروازًا "لاَ تَخَفْ لأَنِّي مَعَكَ، وَأُبَارِكُكَ" (تك ٢٦: ٢٤) من مدرسة سانت ماري للغات بحلوان".

وكذلك كرم قداسة البابا اللواء إبراهيم الشريف المشرف والمنسق العام للاتحاد العربي والمصري للبيسبول والسيدة رضا محمود فرغلي رئيس الجمعية المصريةللبيسبول للتنسيق مع المركز الثقافي لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم لتمثيل مصر في المحافل الدولية في لعبة البيسبول. حيث من المقرر أن يشارك أبناء الكنيسة القبطية من خلال المركز الثقافي القبطي في البطولة الدولية بغانا في الشهر المقبل وهذه البطولة مؤهلة لكأس العالم.