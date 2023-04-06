شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد البشارة غدا الجمعة 7 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر عيد البشارة فى المسيحية من أول الأعياد، فلولا البشارة وحلول السيد المسيح فى بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء المسيحيون يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

وتحتفل الكنيسة بعيد البشارة غدا الجمعة الموافق 7 أبريل، حيث تأتى تحقيقا لمجئ ملكا للسيدة العذراء ليبشرها بحملها بميلاد بالسيد المسيح، ويؤكد الآباءأن السيد المسيح حل فى بطن العذراء بعد أن قالت "هوذا أنا أمة الرب ليكن لى كقولك"، هذه نقطة تأمل أن ربنا أحترم حرية صنعة يديه.

وفى إنجيل "لوقا" الإصحاح الأول أن الله أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمهيوسف واسم العذراء مريم. وفى الآية 28 "دخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك مباركة أنت فى النساء".

وفى الآيات (29-31) "فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية، فقال لها الملاك لا تخافى يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وهاأنت ستحبلين وتلدين ابنًا وتسمينه يسوع.