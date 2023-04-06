شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير الجارية بقطاعات الدقى والعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء أحياء الدقى والعجوزة بالمرور الدورى ومتابعة التزام المنشآت والمحال بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء، ومواعيد الغلق ومنع الإشغالات وتسهيل حركة المرور بمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ الجيزة بأحياء الدقى والعجوزة والتى تابع خلالها أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع والميادين، للوقوف على نسب التنفيذ ومدى الالتزام بمواصفات الجودة.

وشملت جولة المحافظ متابعة الأعمال الجارية بشارع المراغى بحى العجوزة، حيث وجه المحافظ رئيس حى العجوزة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال بتوفير أقصى مساحة للطريق لتسهيل حركة المركبات ومنع الانتظار العشوائى للسيارات، مع الاحتفاظ بمساحة آمنة للأرصفة لحركة المارة، استجابة لشكاوى المواطنين الواردة فى هذا الشأن، وتطوير أكشاك الكهرباء والغاز ورفع ناتج الأعمال أولا بأول، وتهذيب الأشجار على جانبى الطريق.

وخلال مروره بشارع حسين الجيزاوى شدد المحافظ على سرعة الاتتهاء من أعمال المرافق الجارية، وإعادة الشىء لأصله، واستكمال أعمال التطوير الخاصة بالشوارع والميادين المحيطة بمعهد القلب، وإضفاء اللمسة الجمالية عليها، وتوفير استراحات حضارية لخدمة المترددين على المعهد والمنشآت الأخرى بمحيطه.

وكلف المحافظ بسرعة تنفيذ أعمال التطوير بشوارع كافور والسلولى وإعادة الشىء لأصله أسفل كوبرى المشاة بمحيط متحف محمود خليل، لمواكبة أعمال التطوير التى تمت بشارع النيل السياحى.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة.