شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تناول البيض وبداخله نقط دموية؟.. طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن كثيرا يتم اكتشاف نقط دموية أو شعيرات دموية داخل البيض أثناء قليه، موضحه أن ذلك يحدث نتيجة تمزق الأوعية والشعيرات الدموية الصغيرة في مبيض الدجاجة، وأثناء عملية تكوين البيضة، تخترق الدماء القنوات الدموية إلى داخل البيضة وتستقر في الصفار.



وأوضحت سالى، أن ذلك يمكن أن يحدث نتيجة لعدة أسباب، هى: وأوضحت سالى، أن ذلك يمكن أن يحدث نتيجة لعدة أسباب، هى:

1- تعرض الدجاجة إلى جهد متكرر .

2- تناول الدجاجه لعلف منخفض القيمة الغذائية.

3- خلل أو نقص فى جهاز المناعة.

4- الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية .

5- نقص الفيتامينات والأحماض الأمينية في جسم الدجاجة.

6- عوامل وراثية.

وحول إمكانية تناول البيض الذى يوجد بداخله الدم، قالت: من الممكن تناوله ولا يشكل أي تهديد على صحة الإنسان، شريطة طهيه بشكل صحيح، ويمكن إزالة النقاط الدموية من البيضة باستخدام طرف سكين أو شوكه قبل طهيها.