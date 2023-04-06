شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: انتهاء صرف معاشات أبريل للأعضاء بقيمة 102 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة بدأت منذ يومين فى صرف معاشات دفعة أبريل 2023 لنحو 259 ألف عضو بقيمة إجمالية 102 مليون جنيه، مشيرا إلى أن النقابة ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على توفير الموارد اللازمة لصرف دفعة المعاشات لصالح الورثة البالغة أعدادهم نحو 213 ألف مستحق.

وأضاف الزناتى، فى تصريحات لليوم السابع، أن إجمالى قيمة دفعة المعاشات ارتفعت لتصل إلى 150 مليون جنيه، يتم صرفها كل 3 أشهر، مشيرا إلى أن النقابة تحتاج للوفاء بالتزاماتها حيال المعاشات فقد ما يعادل أكثر من مليون و500 ألف جنيه بشكل يومى، فى الوقت الذى لا تتجاوز فيه حصيلة اشتراكات المعلمين كل 3 أشهر 15 مليون جنيه فقط، حيث أن اشتراك المعلم شهريا 4.5 جنيه نتيجة لمرور أكثر من 50 عام على قانون النقابة والذى أقر تلك الموارد الضعيفة.

كان قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن إقرار تعديلات قانون النقابة يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 140 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أى ما يقترب من الضعف.