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ننشر مواقيت الصلاة الخميس 6/4/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:11  ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء  7:35


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:42 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:06

موعد صلاة الظهر 11:54 م

موعد  صلاة العصر 3:27 م 

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:32  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:02

وقت صلاة الظهر 11:46 

موعد صلاة  العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:20 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:12  ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:22

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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