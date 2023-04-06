شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمين الفتوى علي قناة الناس: كفارة الجماع فى نهار رمضان تقع على الزوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع حرم كل ما يؤدى إلى إفساد الصوم فى نهار رمضان، كل ما يفسد الصيام يجب العبد يبعد عنها، فبعض الأمور حلال فى أصلها لكن فى الصيام معطله ومنها العلاقة الزوجية، مستشهدا بالآية القرانية الشريفة: "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ".

وتابع، شلبى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الوقوع فى الجماع فى نهار رمضان حرام، لا يجوز وفى حال الوقوع فى الجماع الكفارة يجب قضاء هو اليوم أولا وكل منهما عليه الاستغفار والتوبة، فى حال أوجب الزوج الزوجة على الجماع فعليها قضاء اليوم، ولا إثم عليها، والكفارة تقع علي الزوج وعليه قضاء اليوم والاستغفار ودفع الكفارة".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.