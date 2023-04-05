شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الكهرباء: الأنشطة الرياضية ترسخ روح التعاون بين العاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء بقيادة الدكتور محمد شاكر تهتم بالنشاط الرياضى لجميع العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة، موكدا أن ممارسة الرياضة تعطى شعلة نشاط للعاملين وتدفعهم لتقديم خدمات مميزة تصب فى مصلحة المواطن.

و أضاف عسران، خلال افتتاح الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين بقطاع الكهرباء، أن الاهتمام بالنشاط الرياضى للعاملين يرسخ لديهم روح التعاون والتنافس، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء يدعم دائما الانشطة الرياضية والاجتماعية للعاملين.

و من جانبه أكد المحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ للموارد البشرية بالشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس اللجنة العليا للدورة الرمضانية أن الوزارة وشركاتها التابعة على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم النقدى والمعنوى للعاملين بالقطاع لزيادة نسبة المشاركة فى النشاط الرياضي.

وكان علاء حسن عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء بالقاهرة ومدير إدارة النشاط الرياضى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أكد أن تنظيم الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم الخماسية تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحا أنه تم تحديد جوائز الدورة والتى تشمل كأس المركز الأول باسم الدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية ذهبية وكأس المركز الثانى باسم نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية فضية وكأس المركز الثالث المهندس باسم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و(13) ميدالية برونزية، وكأس الروح الرياضية باسم نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب للفريق الأقل حصول على إنذارات وكأس هداف الدورة المهندس باسم رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكأس أحسن حارس مرمى فى الدورة باسم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.