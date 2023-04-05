نائب وزير الكهرباء يفتتح الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين بالقطاع.. صور

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ للموارد البشرية القابضة ورئيس اللجنة المنظمة، مساء اليوم الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية للعام الخامس على التوالى لشركات قطاع الكهرباء بنادى الكهرباء بالقاهرة برئاسة المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والمهندس مصطفى السيد المدير التنفيذى لنادى الكهرباء بالقاهرة.

شارك فى الافتتاح رؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية وشركات الإنتاج وقيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورؤساء القطاعات التجارية والفنية بشركات الإنتاج والتوزيع.

وبدأت الدورة الرمضانية بمباراة بين فريق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وفريق شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وقال علاء حسن عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء بالقاهرة ومدير إدارة النشاط الرياضى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن تنظيم الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم الخماسية تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحا أنه تم تحديد جوائز الدورة والتى تشمل كأس المركز الأول باسم الدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية ذهبية وكأس المركز الثانى باسم نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية فضية و كأس المركز الثالث المهندس باسم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و(13) ميدالية برونزية، وكأس الروح الرياضية باسم نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب للفريق الأقل حصول على إنذارات و كأس هداف الدورة المهندس باسم رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكأس أحسن حارس مرمى فى الدورة باسم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.