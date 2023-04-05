شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "6+6" الليبية تعقد اجتماعها الأول في طرابلس لوضع آليات عملها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة "6+6" اجتماعها الأول بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعها التحضيري الأول آليات عملها واجتماعاتها، وتحديد الأُسس التي سينطلق من خلالها عملها، جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.

كان رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، بحضور النائب الثانى لرئيس المجلس عبدالهادى الصغير، قد عقد مع الأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6" ما يتعلق بملف التحضيرات لعقد الانتخابات الليبية.

ودعا رئيس البرلمان الليبي أعضاء اللجنة إلى ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة، وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات، إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وانتخب مجلسا النواب والدولة ممثليهما في اللجنة المشتركة لوضع قوانين الانتخابات 6+6 والتي تضم ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة.

وتألفت اللجنة التي تم اختيارها من مجلس النواب من نورالدين خالد، جلال الشويهدي، صالح قلمة، أبوصلاح شلبي، ميلود الأسود، عزالدين قويرب.

واختار مجلس الدولة في ليبيا الأعضاء عمر أبوليفة، وأحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وفتح الله محمد حسين، وفوزي العقاب، وماما سليمان.