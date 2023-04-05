شكرا لقرائتكم خبر عن سد النهضة وليبيا.. رسائل الرئيس السيسي بمؤتمر مع نظيره القبرصى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية تحقيق نقلة نوعية فى كافة جوانب التعاون الثنائى بين مصر وقبرص، وعلى رأسها التعاون فى قطاع الطاقة، بما يشمل مشروع الربط الكهربائى ونقل الغاز القبرصى لمحطتى الإسالة فى مصر، أو التعاون فى أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة؛ وأشار الرئيس السيسى إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى، ودعم التعاون فى جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلًا عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس القبرصى:

رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى (1)

توافق الرئيس السيسى مع الرئيس القبرصي على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا

أكد الرئيس السيسى على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط



رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى (2)

أكد على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مساعى تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن

اتفق الجانبان على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة لتحقيق نقلة نوعية فى كافة جوانب التعاون الثنائى وعلى رأسها قطاع الطاقة

العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى والتعاون فى جميع المجالات واستمرار العلاقات العسكرية المتميزة

اتفق الرئيسان على أهمية الإعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان والتى تستضيفها مصر خلال العام الجارى



رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى (3)

توافق الرئيسان على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية فى ليبيا في أقرب وقت

شدد الرئيسان على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية لاستعادة ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أكد الرئيس على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان

دفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين

أكد الرئيس السيسى لنظيره القبرصي على المساعى المصرية للتوصل إلى اتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل السد مع الحفاظ على أمن مصر المائى الذى لا تفريط فيه