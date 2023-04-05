القاهرة - سامية سيد - قررت شركة فيليب موريس زيادة كافة أسعار منتجاتها بدءًا من غدا الخميس 6 أبريل 2023 في السوق المصري، حيث ارتفعت ميريت بأنواعها لتكون 59 جنيها، ومرلبورو بأنواعها لتسجل 54 جنيها، ومرلبورو crafted بأنواعها 44 جنيها، وسجائر أل أم بأنواعها 39 جنيها.

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار سجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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