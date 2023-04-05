شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أسترالية تختار صورة لعرض تنورة فى شارع المعز ضمن أفضل الصور بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت صحيفة صنداي مورنينج هيرالد الأسترالية مجموعة من الصور ضمن أجمل الصور من مختلف أنحاء العالم، وأشارت الصحيفة إلى أنها اختارت أفضل الصور من وكالات الأنباء العالمية حسب اختيار محرري الصور لديها.

وبحسب الصحيفة أتت في المرتبة الأولى صورة راقص تنورة في عرض تقليدي خلال شهر رمضان المبارك في شارع المعز في القاهرة.



صحيفة أسترالية تختار صورة من شارع المعز كأفضل صورة في العالم