شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تطلق شهادة إدخارية بعائد 15% من بنك ناصر لمدة 3 سنوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "الاستثمار في الخير"، أطلقت مؤسسة حياة كريمة شهادة "حياة كريمة" وهي شهادة إدخارية من بنك ناصر الاجتماعي، مدتها 3 سنين للأفراد والشركات والمؤسسات، بعائد سنوى 15٪، والعائد منها سيكون مناصفة بين المستثمر وخدمة المواطنين في مؤسسة حياة كريمة.

وقع البروتوكول مصطفى عمر رئيس قطاع الأعمال المصرفية ببنك ناصر الاجتماعي، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، وأعضاء بنك ناصر الاجتماعي وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، وذلك بمقر الوزارة.

يأتي هذه البروتوكول إلحاقًا بالبروتوكول الأساسي الذي تم توقيعه في يناير 2022، بين مؤسسة "حياة كريمة" وبنك "ناصر الاجتماعي"، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتأهيل المنازل في أسوان وفتح دفاتر توفير للأيتام ولخدمة ذوي الهمم، وذلك في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك شراكة مستمرة ومتواصلة مع مؤسسة " حياة كريمة" ، كما أن المؤسسة لديها أياد بيضاء في تطوير قرى الريف المصري، مثنية في الوقت ذاته على إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وآخرها مبادرة " كتف في كتف"، مشيرة إلى أنه تعد من أهم وأبرز المبادرات التى اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التي كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأضافت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يسعي إلى تطوير خدماته المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية عبر تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك مع مختلف الجهات، وذلك بهدف توفير الرعاية المتكاملة، والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجا ومساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام، حيث يعد البنك أحد أكبر المصارف العاملة فى السوق المصرى والذي يحمل على عاتقه مسئولية دعم الفئات الأكثر احتياجا وهى المهمة التى أداها بجدارة.