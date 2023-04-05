شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قبرص: اتفقت مع الرئيس السيسى على عقد الاجتماع الثانى للجنة المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نيكولاس حريستودوليدس الرئيس القبرصي: نعمل على تعزيز الشراكة مع مصر، متابعا :"شراكتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل".

وأضاف الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، في قصر الاتحادية :"ناقشت مع الرئيس السيسي تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابع الرئيس القبرصى: "اتفقت مع الرئيس السيسي على عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين، وسنكون داعمين للتقارب بين مصر والاتحاد الأوروبى".



استقبال الرئيس السيسي للرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص



الرئيس السيسي والرئيس القبرصى فى قصر الاتحادية



الرئيس السيسي والرئيس القبرصى والوفد المرافق له



الرئيس السيسي والرئيس القبرصى



الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص



الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس



الرئيس السيسي يرحب برئيس قبرص



الرئيس القبرصى في ضيافة الرئيس السيسي



الرئيسان السيسي والرئيس السيسي ونيكوس خريستودوليديس يستعرضان حرس الشرف



المؤتمر الصحفى للرئيس السيسي والرئيس القبرصى



حرس الشرف بقصر الاتحادية



مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس القبرصى