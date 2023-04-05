شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشدد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه أكد لنظيره القبرصي على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مصر لمساعي تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.

وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره القبرصى، نيكوس خريستودوليديس: "لقد كان لقاؤنا كذلك فرصة مواتية لتأكيد تثميننا للشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ولما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة، ومن ثم اتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثي والتي سيسعد مصر أن تستضيفها خلال العام الجاري.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه تم التطرق إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، مشددا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها"



استقبال الرئيس السيسي للرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص



الرئيس السيسي والرئيس القبرصى فى قصر الاتحادية



الرئيس السيسي والرئيس القبرصى والوفد المرافق له



الرئيس السيسي والرئيس القبرصى



الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص



الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس



الرئيس السيسي يرحب برئيس قبرص



الرئيس القبرصى في ضيافة الرئيس السيسي



الرئيسان السيسي والرئيس السيسي ونيكوس خريستودوليديس يستعرضان حرس الشرف



المؤتمر الصحفى للرئيس السيسي والرئيس القبرصى



حرس الشرف بقصر الاتحادية



مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس القبرصى