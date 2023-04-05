شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية قبرص يزور المتحف القومى للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف، اليوم، نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، التي رحبت بهم واصطحبتهم في جولة تعريفية داخل المتحف وما يحويه من مقتنيات أثرية فريدة.

وتضمنت الجولة قاعات العرض المختلفة، ومبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الصيرة والمسرح المكشوف، والمصبغة الأثرية الفريدة التي يعود اكتشافها للعصر الفاطمى.

كما اطلعتهم على الأنشطة الثقافية والتراثية والفعاليات والمعارض الفنية التي يحرص المتحف على تنظيمها بصورة مستمرة وإشراك مختلف الفئات المجتمعية بهدف نشر الوعي السياحي والأثري إلى جانب تعظيم الاستفادة والمنفعة وتطوير الإمكانات الاقتصادية للمتحف.

كما قدم محمد مختار امين متحف شرحًا وافياً عن ما يضمه المتحف من قطع أثرية فريدة داخل قاعات العرض المركزى، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة وما يتفرد به المتحف من مجموعة من مومياوات ملوك وملكات مصر.

وفي نهاية الزيارة، أعرب رئيس جمهورية قبرص عن إعجابه الشديد بالمتحف وطابعه المتميز عن باقي متاحف العالم حيث يحقق تكاملا ليس له مثيل من العراقة والتاريخ والتراث مع التطور التكنولوجي والحداثة في طريقة العرض المتحفي.