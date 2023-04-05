الخليج 365: قرارات مهمة للحكومة في الاجتماع الإسبوعى

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القاهرة - سامية سيد - تابع العدد الورقى من جريدة الخليج 365، في إصدار الغد عددا من القضايا والملفات المهمة، منها إصدار الحكومة العديد القرارات خلال الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها إقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة.

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