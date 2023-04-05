شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نقل العاملين بالتربية والتعليم لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة وبرنامج نقل العاملين بديوان عام الوزارة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما تم تجهيزه لتسكين العاملين، بشكل جزئى، مضيفة أن النقل بدأ أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث باشر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، العمل بمقر الوزارة الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقد الدكتور رضا حجازي عددا من الاجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كما تابع انتظام سير العمل بمختلف مكاتب الوزارة.

وأكد وزير التعليم أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا للبرنامج الزمنى لنقل العاملين إلى مقر الوزارة بالعاصمة، تم نقل الإدارة المركزية لشئون المعلمين الأحد 2 إبريل الجارى، بواقع 64 موظف بالدور الرابع والإدارة المركزية لشئون المديريات بواقع 8 أفراد بالدور السادس والعلاقات الدولية 7 أفراد، والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، الاثنين 3 إبريل 61 موظف، والإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار والإعلام بإجمالى 24 موظف، والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والإدارة المركزية للاستراتيجية الثلاثاء 4 إبريل الجارى والإدارة المركزية للاستثمار والتمويل والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والمكتب الفني للوزير والسكرتارية الأربعاء 5 إبريل.

وأشارت إلى أنه سيتم نقل الإدارة المركزية للتعليم الفني والشئون القانونية الخميس 6 إبريل والإدارة المركزية للتعليم بمصروفات والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للاتصال السياسى الأحد 9 إبريل 2023، كما سيتم نقل الإدارة العامة للتعليم العام والإدارة العامة للخدمات المركزية والإدارة العامة للأمن الإثنين 10 إبريل، إضافة إلى نقل الإدارة المركزية لتطوير المناهج ونظم المعلومات والتحول الرقمى والموارد البشرية الأربعاء 12 إبريل 2023.

وبدأ مجلس الوزراء الانتقال التدريجى للوزارات من وسط القاهرة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، ويستهدف نقل الموظفين، البالغ عددهم 10 آلاف موظف، إلى الحى الحكومى، سواء من القاهرة الكبرى أو من مختلف المحافظات، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن أعضاء وفريق التطوير التكنولوجى بالوزارة، عمل خلال الفترة الماضية على إعداد وفرش الأجهزة وتركيبها، إضافة إلى متابعة التجهيزات من قبل الوزير الدكتور رضا حجازى، مشيرة إلى أن هناك إدارتين وهى خدمة المواطنين والإدارة العامة للامتحانات سيتم نقلهم ولكن ليس في الوقت الحالي لاحتكاكهم بالمواطنين مباشرة، مضيفة أنه تم عقد تدريبات خلال الفتر الماضية لفريق التطوير التكنولوجى المنوط بهم تسكين وتركيب الأجهزة.