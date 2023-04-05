شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلًا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بدمو فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 4 أشخاص بينهم طفلًا بجروح وسحجات وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 رمضان، بمنطقة مساكن دمو بدائرة مركز شرطة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب بمنطقة مساكن دمو بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات بسيطة، وهم: وليد سيد محمد، 56 سنة، ومقيم منطقة الحلافى وفوزية سيد محمد، 23 سنة، ومقيمة الحلافى، وزياد محمد أحمد، 8 سنوات، ومقيم الحلافى، ومحمود محمد أحمد، 19 سنة، الحلافى ورفضوا النقل للمستشفى، وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، ورفض المصابين النقل إلى مستشفى الفيوم العام، بينما تم عمل الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث، واتجهوا إلى منازلهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.