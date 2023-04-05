شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مناهج مدارس النيل المصرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365" في التقرير التالى تفاصيل ومعلومات مهمة حول مناهج مدارس النيل المصرية كالتالى:

ـ التدريس بها ثنائي اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية، ويتم مراجعة المناهج من قبل وزارة التربية والتعليم.

ـ يعتمد تصميم مناهج النيل المصرية علي الحصول على جودة التعليم الدولى دون التأثير سلباً على الهوية الوطنية حيث تجمع بين مواد التعليم الدولى فى اللغات والرياضيات والعلوم بالإضافة إلى المواد القومية "اللغة العربية – والتاريخ – والجغرافيا – التربية الوطنية"

ـ مناهج النيل هي مناهج تكاملية متراكمة لاكتساب المهارات وتنميتها ونقدها، وذلك من خلال فلسفة نظام النيل التعليمي القائمة علي التعلم النشط واكتساب المهارات المتكاملة وليس الحفظ والتلقين أو التسميع.

ـ تنمية مهارات البحث والتطبيق لتغيير ثقافة التعليم النظرى وترسيخ ثقافة التعلم بدلا من التعليم والتلقين وذلك من خلال أهداف تعلم تم إعدادها بعناية من قبل خبراء التعليم بجامعة كامبريدج وهى الشريك الأجنبى لوحدة شهادة النيل" بالمشاركة مع نخبة من الخبراء المصريين.

ـ تعمل مناهج النيل على إكساب الطالب المهارات الكافية و التي تناسب ما نعيشه من تقدم علمي وحياتي مثل"الثقافة المعلوماتية – ومهارات المبادرة والقيادة وتحمل المسؤلية".

ـ تنمي مناهج النيل وطرق تدريسها روح التعايش السلمى والمواطنة وتقبل الآخر ورفض التمييز و العمل علي المساواة بين الجميع.

ـ يتم تقسيم العام الدراسي في مدارس النيل علي 6 فترات يتم تدريس كل فترة علي مدار ستة أسابيع بإجمالي 36 أسبوعا، تشتمل علي العملية التدريسية ثم تقييم نهاية العام والذي يشمل كل ما تم تدريسه منذ بداية العام الدراسي وهذا النظام يتم تطبيقه منذ نشأة منظومة النيل التعليمية بمصر بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج عام 2010.