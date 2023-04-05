شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الشخصيات الدينية يزور معرض ومتحف السيرة النبوية بالإيسيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من الشخصيات الدينية، ضم علماء وأئمة ومتخصصين في الشريعة الإسلامية من سلطنة عمان والأردن والعراق وموريتانيا والسنغال والمالديف ونيجيريا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط حاليا.

وخلال استقباله الوفد اليوم الأربعاء (5 أبريل 2023)، أوضح الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، أن مبادرة إقامة فرع للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في الرباط، هي ثمرة شراكة استراتيجية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية.

وأشار إلى أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من الزوار منذ افتتاحه، ويتوافد عليه أبناء الشعب المغربي من الفئات العمرية المختلفة ومن جميع أنحاء المملكة، وكذلك من المقيمين وضيوف المغرب، وتجاوز عدد زواره المليون وثلاثمائة ألف زائر منذ افتتاحه أمام الجمهور في 28 من نوفمبر 2022.

وقد استمع الوفد خلال الجولة إلى شروحات مفصلة حول ما تتضمنه أجنحة وأقسام المعرض المختلفة، وتقنيات العرض الحديثة، التي تروي وتوثق بالتفصيل سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وتنقل الزائر افتراضيا إلى زمن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

وعقب الزيارة أشاد أعضاء الوفد بهذا الصرح العلمي الكبير، وبمبادرة الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء لإقامته في الرباط.