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البابا تواضروس الثانى يكرم خريجي معهد "بولس الرسول" بالمقر الباباوى

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القاهرة - سامية سيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم حفل تخريج أول ثلاث دفعات من معهد القديس بولس الرسول لدراسات الخدمة، والذي أقيم في المقر البابوي بالقاهرة.

 

وبدأ الحفل بالصلاة، ثم قدمت الدكتورة شيرين سيف مديرة المعهد عرضًا عن رؤية المعهد وأحلامه وخطته وما أنجزه حتى الآن، وقدم ثلاثة من الخريجينشهادات عن تأثير دراستهم بالمعهد على حياتهم وخدمتهم.

 

وبعد ذلك ألقى القمص داود لمعي المشرف على المعهد كلمة، شكر خلالها قداسةَ البابا على دعمه وأبوته الصادقة للمعهد وفكره ورسالته، ومتابعته الحكيمةلخطوات النمو والانتشار.

 

 

وبعدها ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة أثنى خلالها على عمل المعهد الخدمي والدور الهام الذي يقوم به، وأشار قداسته إلى أن الكنيسة لها:

 

- أيقونة (هي الأسرة)

 

- جوهرة (هي الرهبنة)

 

- منارة (هي استقامة التعليم).

 

 

 

وفي الختام كرّم قداسته خريجي المعهد ووزع عليهم شهادات الدبلوما المعروفة باسم "DOME" ، ثم التقط صورًا تذكارية مع الخريجين ومجلس المعهدوالمحاضرين به.

 

 

 

وحضر اللقاء، إلى جانب القمص داود لمعي، القمص بولس چورچ، والقس لوقا ماهر كاهنَا كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشارع كليوباترا في مصرالجديدة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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