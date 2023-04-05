شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "نور ورسالة النور" يسلط الضوء على ترك العمل الهام كالحراسة من أجل الصلاة بالمسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط مسلسل "نور ورسالة النور" فى حلقته اليوم الأربعاء الضوء على ترك العمل الهام كالحراسة من أجل الصلاة في المسجد؟ تحت عنوان (وقل اعملوا) من مسلسل الأطفال الكارتوني نور ورسالة النور.

وأوضحت الحلقة أنه لا يجوز ترك الأعمال الهامة من أجل الصلاة جماعة في المسجد، ودللت على ذلك بقصة من السنة النبوية الشريفة من خلال تطبيق رسالة النور، الذى ابتكره نور وأصدقاءه لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة ويقدمه شيخ من علماء الأزهر الشريف داخل التطبيق.

وأوضحت الحلقة كيف كاد يتسبب تصرف عم فتحي بتركه لبوابة المدرسة للحاق بالصلاة في المسجد في خطف الطفل عمرو من داخل المدرسة، لولا تدخل نور وأستاذ عارف بإنقاذه، وتعلم عم فتحي خطأه بعد ان استمع للشيخ في التطبيق وبعد أن رأى نتائج فعلته.

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم في مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق في 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.