شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتورة هبة شاهين قائما بأعمال عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كما أصدر قراراً بقيام الدكتورة دينا فاروق محمد أبو زيد بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.
كما شملت القرارات قيام الدكتورة سلوى سليمان عبد الحميد محمد الجندى بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.
كذلك أصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة رشا عبد الحميد محمد على قمحاوى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بأعمال رئيس مجلس قسم الإنتاج الإعلامى اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.
وقيام الدكتورة شيرين محمد أحمد أحمد عمر هندى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بأعمال رئيس مجلس قسم الصحافة الإخبارية اعتباراً من ٣ / ٤/ ٢٠٢٣ ولمدة عام.