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تعيين الدكتورة هبة شاهين قائما بأعمال عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس

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القاهرة - سامية سيد -  

أصدر  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة هبه أمين أحمد شاهين الأستاذ بكلية الإعلام بأعمال عميد الكلية اعتباراً من 3 /4/ 2023 ولحين تعيين عميد للكلية .

 

كما أصدر قراراً بقيام الدكتورة دينا فاروق محمد أبو زيد بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.

 

كما شملت القرارات قيام الدكتورة سلوى سليمان عبد الحميد محمد الجندى بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.

 

كذلك أصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة رشا عبد الحميد محمد على قمحاوى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بأعمال رئيس مجلس قسم الإنتاج الإعلامى اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.

 

وقيام الدكتورة شيرين محمد أحمد أحمد عمر هندى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بأعمال رئيس مجلس قسم الصحافة الإخبارية اعتباراً من ٣ / ٤/ ٢٠٢٣ ولمدة عام.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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