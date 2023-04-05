شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتورة هبة شاهين قائما بأعمال عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة هبه أمين أحمد شاهين الأستاذ بكلية الإعلام بأعمال عميد الكلية اعتباراً من 3 /4/ 2023 ولحين تعيين عميد للكلية .

كما أصدر قراراً بقيام الدكتورة دينا فاروق محمد أبو زيد بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.

كما شملت القرارات قيام الدكتورة سلوى سليمان عبد الحميد محمد الجندى بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.

كذلك أصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة رشا عبد الحميد محمد على قمحاوى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بأعمال رئيس مجلس قسم الإنتاج الإعلامى اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.

وقيام الدكتورة شيرين محمد أحمد أحمد عمر هندى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بأعمال رئيس مجلس قسم الصحافة الإخبارية اعتباراً من ٣ / ٤/ ٢٠٢٣ ولمدة عام.