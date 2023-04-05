شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق تكنولوجيا إنتاج الطاقة من المخلفات فى 16 محافظة على مرحلتين.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منظومة المخلفات الصلبة منظومة تحظى باهتمام الدولة للعمل عليها، ولعل خطوة الاقدام على إنشاء أول مشروع لإنشاء محطة إنتاج طاقة من المخلفات فى ابو رواش بمحافظة الجيزة، تعد هى نقطة البداية الحقيقية على أرض الواقع ضمن المرحلة الأولى لتطبيق تكنولوجيا جديدة تسعى لتحويل المخلفات لطاقة كأحد الحلول للقضاء على أزمة تراكم المخلفات وحلول التكيف مع تغيرات المناخ للحد من آثاره.

وفى هذا المشروع انتهت وزارة التنمية المحلية من تم تخصيص الأرض لإقامة المشروع لصالح وزارة الإنتاج الحربى، وانتهت أيضا وزارة البيئة من إعداد دراسات تقييم الآثر البيئى للمشروع ، و الرفع المساحى والجسات للمشروع ، وكذلك عمل دراسة الجدوى المبدئية و التصميم المبدئي للمحطة بأرض المشروع.

واعلن وزير التنمية المحلية فى تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد المشروع، أنه سيتم معالجة المخلفات بتطبيق تكنولوجيا تحويل المخلفات الي طاقه على مستوى 16 محافظة علي مرحلتين، بنسبة 20%؜ من التولد السنوي للمخلفات البلدية الصلبة، لما تتميز به هذه التكنولوجيا لمعالجة المخلفات، مؤكدا أن كمية المرفوضات النهائية، التي سيتم دفنها دفن صحي آمن تصل إلى 5% مقارنة بالتكنولوجيات الحالية، والتي يبلغ حجم المرفوضات فيها 25% الأمر الذي يؤدي الي الاستفادة المثلي من مواقع الدفن الصحى الآمن التي تم تشيدها، لإطالة العمر الزمنى لها وبالتالى يتم الحفاظ على موارد مصر من الأراضى.