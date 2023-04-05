شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الكهرباء يفتتح اليوم الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفتتح المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسب محمد السيسي العضو المتفرغ للموارد البشرية القابضة، ورئيس اللجنة المنظمة، مساء اليوم الأربعاء الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية للعام الخامس على التوالى لشركات قطاع الكهرباء بنادى الكهرباء بالقاهرة.
ومن المقرر أن يشارك في الافتتاح رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وشركات الإنتاج وقيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
وقال علاء حسن عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء بالقاهرة و مدير إدارة النشاط الرياضي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن تنظيم الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم الخماسية تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحا أنه تم تحديد جوائز الدورة والتى تشمل كأس المركز الأول باسم الدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية ذهبية و كأس المركز الثاني باسم نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية فضية و كأس المركز الثالث المهندس باسم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و(13) ميدالية برونزية، وكأس الروح الرياضية باسم نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب للفريق الأقل حصول على إنذارات وكأس هداف الدورة المهندس باسم رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكأس أحسن حارس مرمى فى الدورة باسم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.