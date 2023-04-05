شكرا لقرائتكم خبر عن "عملة نادرة" يجمع نيللى كريم ومحمد لطفى بقصة حب جديدة بعد 21 عاما.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشأت قصة حب فى فيلم "سحر العيون" عام 2002 بين النجمة نيللى كريم " كابر" ومحمد لطفى "بخة المكوجى" وتلجأ إلى السحر للإيقاع بحبيبها، وبعد 21 عاما تعود قصة حبهما من جديد لكن بشكل مختلف فى مسلسل "عملة نادرة"، الذى يعرض فى سباق دراما رمضان الحالى.

محمد لطفى يجسد دور شداد فى مسلسل "عملة نادرة" ويحب نادرة "نيللى كريم" منذ الطفولة ويرسل لها خطابا يحكى فيه عن حبه لها منذ الصغر وأنه سوف يفعل أى شىء من أجل أن يحميها.

- تجسد نيللى كريم دور "نادرة" مع النجم محمد لطفى الذى يجسد دور "شداد" ويحبها منذ الطفولة، ويرسل لها خطابا يحكى فيه عن حبه لها منذ الصغر، وأنه سوف يفعل أى شىء من أجل أن يحميها، وتتوالى الأحداث ليقرر تخليصها من ظلم "عبد الجبار" الذى يريد إجبارها على التنازل عن ميراثها.