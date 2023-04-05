شكرا لقرائتكم خبر عن الإرشاد الزراعى: إصدار وطباعة التوصيات الفنية وتوزيعها مجانا للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حاتم حمادى رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى أن الإدارة تهتم بالمطبوعات الارشادية سواء "مجله الارشاد الزراعي او النشرات الارشادية للمحاصيل المختلفه" كأحد وسائل العمل الارشادي الفعاله حيث يتم وضع الماده العلميه في جميع الانشطة الزراعية من خلال الجهات البحثيه المختصه بمركز البحوث الزراعيه وتطبع هذه النشرات بمطابع الادارة المركزيه للارشاد ثم بعد ذلك يتم توزيعها علي المحافظات المختلفه والأقسام البحثيه مجاني.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالاهتمام بالارشاد الزراعي وزياده فاعليته من هذا المنطلق خلال هذه الفتره تم طباعه 6 اعداد من مجله الارشاد الزراعي كذلك تم عمل نشره ارشادية للقمح اللاراضي القديمه ونشرة للأراضي الجديدة ونشرة للقطن و للبصل والقصب والسمسم وفول الصويا ودوار الشمس و الكانولا و الذرة حيث تحتوي هذه النشرات علي احدث الاصناف والهجن والممارسات الزراعيه المختلفة بداية من الزراعه حتي الحصاد.