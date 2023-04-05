شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ينظم ورشة لتعليم "المكرمية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لتعليم المكرمية تقدمها مارتينا لوثر في السابع والثامن من شهر أبريل الجارى، وذلك بمقرالمركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة التعريف بكل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية، بالإضافة لكل الأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شراءها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به يأخذها معه بعد انتهاء الورشة.

وتعتبر الورشة الحالية هي الورشة الخامسة والتي تقدمها مارتينا لوثر، وذلك لاهتمام مركز جسور الثقافي بتعليم الحرف الفنية وتقديم الورش بناءًا على طلبالمشاركين.

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.