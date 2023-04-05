شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ"إعلام القاهرة": إنتاج المتحدة من مسلسلات رمضان أنهى سيطرة الدراما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محرز غالى أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، إن هذا العام يشهد تنوع كبير فى الإنتاج الدرامى ومسلسلات رمضان 2023 ، والتي تتنوع بين المسلسلات التاريخية ذات الطابع الدينى التي تحمل قيم ومضمون هادف مثل رسالة الإمام الشافعى الذى يمثل عودة للإنتاج المتميز الذى غاب عن الدراما لسنوات طويلة وعودة لإنتاج المسلسلات التاريخية ظاهرة محمودة وإيجابية.

وأضاف الدكتور محرز غالى فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تحقق تنوعا كبيرا فى الخريطة الدرامية واصبح لدينا دراما اجتماعية وكوميديا وسياسية مثل مسلسل الكتيبة 101 وهو مصنوع بشكل جيد ويرصد دور القوات المسلحة وبطولاتها فى حماية مصر، كما أن المسلسل به بعد انسانى واجتماعى ولا يرتكز فقط على البطلوات وإنما يمتد للجوانب الإنسانية بحياة المدنين وعلاقتهم بالجيش والدور الذى لعبه النماذج الإيجابية فى مساندة القوات المسلحة لاداء رسالتهم.

واستطرد أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة لديها انتاج كبير ومتنوع ما بين الدراما ذات الطابع العسكرى والاجتماعى والتاريخى والدينى والدراما الاجتماعية تتقدم بشكل مهذب ودراما كوميدية جيدة، موضحا أن فكرة التنوع فى الإنتاج الدرامى مهمة تخاطب كل أذواق الجمهور وتلبى احتياجات قاعدة عريضة من الجمهور، مؤكدا أن سيطرة الدراما العربية تراجعت بعد الإنتاج الكبير الذى تنتهجة أعاد المشاهد المصرى للقنوات المصرية مرة أخرى وهذا أمر يحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو تصدر الدراما المصرية واستعادة ريادتها.