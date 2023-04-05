شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طلعت عبدالقوى: المجتمع المدنى يساهم بنسبة 30% من الخدمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إن المجتمع المدنى معنى بشكل كبير وواضح بشأن الرعاية وساهم بشكل كبير فى بناء المستشفيات وبدأ أن يطور نفسه فى شق التنمية وحقوق الإنسان ومر بمراحل كثيرة والمجتمع المدنى فى مصر أصبح له دورقوى الفترة الأخيرة.

وتابع خلال كلمته بالجلسة الرابعة بعنوان أليات حماية التضامن المجتمعى الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية أن الاتحاد هانى بشكل كبير من القوانين التى كانت تنظم عمله وتم وضع المادة 75 من الدستور تنظم عمل الجمعيات الأهلية وقواعد إنشائها، وتم عمل حوار مجتمع حتى وصلنا للقانون الجديد سنة 2019.

وذكر أن القانون الجديد أعطى مجال جيد للجمعيات أن تستثمر أموالها وتستطيع من خلالها أن توفر مصادر دخل تصرف منه على كافة أنشطتها، فالعملالأهلى مفتوح لكل الأعمار فالجمعيات ساهمت بنسبة 30% من الخدمات الصحية التى يتمتع بها المواطن المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية، وساهمت بشكل كبير فى التعليم وفى أسعار المنتجات.

وأضاف أن أخر موعد لتوفيق الجمعيات الأهلية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 أبريل، مشيرا إلى أن مبادرات الهيئة القبطية الإنجيلية والمتمثلة فى "أزرع" وغيرهامن المبادرات مع كافة المؤسسات الأهلية الأخرى فى التحالف الوطنى، وذكر أن العمل الأهلى يساهم بشكل كبير فى حل أزمات البطالة والتعليم والصحة.