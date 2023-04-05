شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر؛ لاستضافة فرع لجامعة "جزيرة الأمير إدوارد" داخل جمهورية مصر العربية.

ونص مشروع القرار على أن يتم تعديل مسمى برنامج "ريادة الأعمال" بهذا الفرع ليصبح برنامج "إدارة الأعمال"، وذلك أينما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2019، بما يتوافق مع محتوى ووصف المقررات ومخرجات التعليم المستهدفة من هذا البرنامج.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة جنوب سيناء إعادة التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما لعدد 6 قطع أراض لبعض الأفراد والشركات التي سبق للمحافظة التعاقد عليها معهم لإقامة مشروعات عليها بمدينة شرم الشيخ، والصادر بشأنها أحكام فسخ نهائية لم تتضمن المنشآت المقامة على الأراضى.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان (معهد ناصر للبحوث والعلاج التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة) مع شركة مركز الجامانايف؛ لاستغلال المبنى المملوك للمعهد لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام باستخدام الجهاز المملوك للشركة، والمستخدم في تشخيص وعلاج الأورام السرطانية.

وتمت الإشارة إلى أن هذا التعاقد يأتي في إطار سعي وزارة الصحة والسكان لتوفير خدمات التشخيص والعلاج للمواطنين بأحدث الوسائل العلمية داخل مصر، والحرص على عدم تكبدهم نفقات طائلة في السفر للعلاج بالخارج.