اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث التطورات فى المسجد الأقصى

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية، غدا الخميس، اجتماعا طارئا لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة التطورات التي يشهدها المسجد الاقصى، وذلك برئاسة مصر، الرئيس الحالي للمجلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى واعتدت على المصلّين المعتكفين في المسجد، وتم تسجيل إصابات متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى حالة من التوتر عقب انتهاء صلاة الفجر، حيث اقتحم ضباط الاحتلال وعناصر شرطة الاحتلال ساحات الحرم.