شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان خلف الأسوار.. ورشة السجاد تعرف شعار "صنع بمركز الإصلاح".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور كبير تشهده المؤسسات العقابية بوزارة الداخلية، لا سيما بعد التشغيل التجريبي لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، حيث يهتم قطاع الحماية المجتمعية بالمشروعات الإنتاجية خلف الأسوار، من خلال تعليمهم الحرف المختلفة.

وداخل ورش السجاد يعزل ويعزف النزلاء سيمفونية عمل رائعة، من خلال انتاج السجاد بمختلف أنواعه، تمهيدا لعرضه بمعارض قطاع الحماية المجتمعية وحصول النزلاء على جزء من الربح.

وقال نزيل: قطاع الحماية المجتمعية يوفر لنا الخامات اللازمة لإنتاج السجاد، ونصمم عدة أشكال، بينها سجاد يتم تعليقه على الجدران عليها آيات قرآنية ولفظ الجلالة.



سجاد ولوحات عليها لفظ الجلالة



مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة



ورش السجاد

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.