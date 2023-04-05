شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "فاكسيرا" الجديد: نستهدف توفير كافة احتياجات البلاد من اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب لشركة فاكسيرا، إن الشركة القابضة للمصل واللقاح من الشركات الكبرى والعريقة في مصر وأفريقيا فى مجال تصنيع اللقاحات، وتابع: نستهدف توفير كافة احتياجات البلاد من اللقاحات والأمصال وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها ثم ندعم فرص التصدير للخارج.

وأضاف الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب لشركة فاكسيرا خلال لقائة الأول بالعاملين بالشركة أنه، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سيتم العمل على الانتهاء من المشروعات التى تم البدء فيها لتقوم بتوفير منتج في السوق المصرى، مضيفا أن الشركة حاليا فى وضع جيد خاصة بعد سداد كافة ديونها.

وقال إنه سيسعي مع العاملين بالشركة جنباً إلي جنب في مواجهة التحديات والارتقاء بالشركة والنهوض بها، مؤكداً أهمية العمل علي معرفة نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة، وضرورة وضع رؤية واضحة لأهداف وخطط الشركة في الفترة القادمة.

وتابع: سنعمل على ضرورة العمل علي توفير بيئة عمل صحية تساعد العاملين علي أداء مهامهم دون ضغوط أو عراقيل.

وحرص الدكتور شريف الفيل على الاستماع إلى اراء بعض العاملين حول أوضاع الشركة والتحديات التى تواجه العاملين ووعدهم بعمل اجتماع شهرى.